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В Ростове будут судить девушку, которая пыталась зарезать женщину на вокзале

В Ростове будут судить девушку, которая пыталась зарезать женщину на вокзале

В Ростове-на-Дону уголовное дело местной жительницы, которая пыталась зарезать женщину на железнодорожном вокзале, направлено в суд.

Инцидент произошел 9 ноября 2016 года. На перроне железнодорожного вокзала станции Ростов-Главный девушка нанесла женщине несколько ударов ножом. Причиной такого поступка стала личная неприязнь и ссора. Потерпевшая серьезно пострадала. Ростовчанка скрылась с места преступления, но была задержана в этот же день и заключена под стражу.
- Ростовской транспортной прокуратурой утверждено обвинение,- сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.- Уголовное дело направлено в суд.

Подозреваемую будут судить по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предмета, используемого в качестве оружия». Теперь ей грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

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