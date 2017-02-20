В Ростове будут отключать свет до 6 марта





В нескольких районах Ростова будут отключать свет из-за технических работ до 6 марта. Об этом сообщает городская Администрация.



20 февраля с 9:00 до 17:00 электричества не будет на улицах Пацаева 15; 15/1;19/1 Д; Петрашевского 48/23, 105/1, 87-105, 36-44; Вселенная 1-23; 2-36; Галактическая 1-25; 2-30; Венеры 6/7 ; Космическая ; Джордано-Бруно ; Гершеля ; переулках Астрономический ; Кратерный ; Атмосферный ; Небесный ; Оптический.



В этот же день, 20 февраля, с 9:00 до 15:00 свет отключат на улице Таганрогской ; переулках Машиностроительный ;Элеваторный 1 ; 4 ; С /Т «Малинка».



С 20 по 22 февраля с 9:00 до 17:00 света не будет на проспекте Нагибина, 18.



21 февраля с 9:00 до 17:00 электричество отключат на улице Добровольского 7; 7/1 ; бульваре Комарова 1 А ; 1 ; 3 ; 3/1 ; 3/2 ; 5 ; улице Пацаева 17, проспекте 40-летия Победы 53Б, 55Б; проспекте Стачки 23/48; улицах Петрашевского 46/36, 105/1, 87-105, 36-44; Вавилова 57-59 ; Тарновского-Терлецкого 99 ; Монтажной.



22 февраля с 9:00 до 17:00 электричества не будет на улице Добровольского 5/1 ;5/4 ; 5/5 ;5/6 ;5/7 ; Пацаева 11; 13; бульваре Комарова 3/3, улице Казахской 2-6; переулке Днепровский 1-31, 2-34; улицах Киргизкой 23-31; Вавилова 57-59 ; Тарновского-Терлецкого 99 ; Монтажной.



С 20 февраля по 6 марта с 9:00 до 17:00 будут отключать свет на улицах Тоннельной 8-40, 31-85; Освобождения 13-37; Кооперативной 11-47, 12-28; Павлодарской 55-77, 2-26; Ленина 2-38, 3-19; Артиллерийской; переулках Черноморском; Моисеенко, улицах Атарбекова 22-100, 19-75; Боряна 28-100, 33-95; Пухляковской 22-56, 17-63; Южной 45-79; переулке Закарпатский 4 , в поселке Мясниковань.