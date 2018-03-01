В Ростове будут оспаривать строительство 22-этажной высотки на Ленина



В Ростове будут оспаривать строительство 22-этажной высотки на Ленина. Судебное заседание в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде состоится 18 апреля.



Информация о поданной апелляции появилась буквально на днях. Истцом в данном разбирательстве выступит Департамент архитектуры и градостроительства Ростова. Чиновники требуют опротестовать предыдущее решение, которое позволяло строительство «свечки».



О том, что на площади Ленина планируют возвести новое здание, стало известно в ноябре 2017 года. Данную идею горожане восприняли негативно, отметив, что в этом месте намного лучше смотрелся бы сквер.