Авторизация

Регистрация


  • USD 63.49
  • EUR 73.93
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове будет дождливая и пасмурная погода в ближайшую неделю

В Ростове будет дождливая и пасмурная погода в ближайшую неделю
В Ростове будет дождливая и пасмурная погода в ближайшую неделю. По прогнозам синоптиков ростовского Гидрометцентра, температура будет колебаться от 30 до 34 градусов выше нуля.

В понедельник и во вторник погода будет идентичной: дождь, облачность и небольшой ветер. При этом температура воздуха ночью оба дня составит 20 градусов выше нуля, днем – +30 градусов.

Среда и четверг порадуют солнцем, которое иногда будет выходить из-за туч. Но небольшой дождь продолжит идти. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +20…+23 градусов по Цельсию. Днем она будет держаться в пределах +30...+34 градусов.

В пятницу, 27 июля, дождь усилится. Его вероятность составляет 83%. Ночью температура воздуха будет +24 градуса, днем - +34.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.