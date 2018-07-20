В Ростове будет дождливая и пасмурная погода в ближайшую неделю



В Ростове будет дождливая и пасмурная погода в ближайшую неделю. По прогнозам синоптиков ростовского Гидрометцентра, температура будет колебаться от 30 до 34 градусов выше нуля.



В понедельник и во вторник погода будет идентичной: дождь, облачность и небольшой ветер. При этом температура воздуха ночью оба дня составит 20 градусов выше нуля, днем – +30 градусов.



Среда и четверг порадуют солнцем, которое иногда будет выходить из-за туч. Но небольшой дождь продолжит идти. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +20…+23 градусов по Цельсию. Днем она будет держаться в пределах +30...+34 градусов.



В пятницу, 27 июля, дождь усилится. Его вероятность составляет 83%. Ночью температура воздуха будет +24 градуса, днем - +34.