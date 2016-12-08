В Ростове бойцы ОМОН обезвредили гранату, обнаруженную вблизи воинской части



В Ростове бойцы ОМОНа обезвредили гранату, обнаруженную вблизи воинской части на улице Оганова.



Прибывшие на место сотрудники Росгвардии оцепили территорию вокруг. Специалист-взрывотехник ОМОН, экипированный в защитный костюм, осмотрел взрывоопасный предмет. На гранате были следы окисления.

- Взрывотехники поместили гранату в специальный взрывозащитный контейнер, предназначенный для транспортировки, - рассказали в Управлении Росгвардии по Ростовской области. - В ближайшее время бойцы ОМОН уничтожат гранату в установленном порядке в безопасном месте.



Напомним, ЧП произошло около 15 часов 16 января.