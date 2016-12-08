  • USD 59.61
  • EUR 63.23
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

В Ростове бойцы ОМОН обезвредили гранату, обнаруженную вблизи воинской части

В Ростове бойцы ОМОН обезвредили гранату, обнаруженную вблизи воинской части
В Ростове бойцы ОМОНа обезвредили гранату, обнаруженную вблизи воинской части на улице Оганова.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии оцепили территорию вокруг. Специалист-взрывотехник ОМОН, экипированный в защитный костюм, осмотрел взрывоопасный предмет. На гранате были следы окисления.
- Взрывотехники поместили гранату в специальный взрывозащитный контейнер, предназначенный для транспортировки, - рассказали в Управлении Росгвардии по Ростовской области. - В ближайшее время бойцы ОМОН уничтожат гранату в установленном порядке в безопасном месте.

Напомним, ЧП произошло около 15 часов 16 января.

Еще по теме:

оставить комментарий

Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!