В Ростове большинство автобусов вечером заканчивают работу раньше положенного времени



Большинство городских маршрутов в Ростове заканчивают работу вечером раньше положенного времени. К такому выводу пришли эксперты сообщества «Ростовский городской транспорт», отследив работу автобусов по системе ГЛОНАСС.



Исследование показало, что большая часть транспорта, который должен работать до 23 часов, уходит с маршрута в 22, а то и в 21 час.

«В целом получилось, что больше половины маршрутов, а именно – 37, завершают работу существенно раньше положенного срока, - прокомментировали в сообществе. - При этом брошенными остаются даже не маршруты, а целые направления».



Авторы исследования отмечают, что уже после 21 часа невозможно добраться, например, с проспекта Буденновского на Ленина, а также на Новое поселение, в ЖК «Соловьиная роща». Кроме того, фактически не работают маршруты № 94 и № 96.



После 22 часов не уехать в Александровку. Автобусы туда не ходят ни из центра, ни с Западного, ни с Темерника. Только на такси могут вечером добраться домой жители района старого аэропорта и улицы Можайской.



При этом на ряде маршрутов отмечается перевыпуск единиц, что, естественно, никак не компенсирует недостающий транспорт на других линиях.



Неудовлетворительной эксперты сообщества назвали работу в вечернее время маршрутов №№ 34а, 76, 7, 77, 45, 30, 12, 17, 60, 60а, 62, 15, 52, 64, 5, 42, 23, 29, 82, 94, 26, 96, 19, 20, 31, 53, 68, 69, 69а, 89, 72.



Некоторые из них заканчивают работу в 22 часа, на каких-то к этому времени остается по 1-2 единице, а ряд других не встретить уже после 21 часа. Отметим, что весь городской транспорт должен стабильно работать до 23 часов.