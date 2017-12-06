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В Ростове болельщиков перед матчем с «Уфой» встретят Дед Мороз и Снегурочка

В Ростове болельщиков перед матчем с «Уфой» встретят Дед Мороз и Снегурочка
В Ростове футбольных болельщиков перед матчем с «Уфой» встретят Дед Мороз и Снегурочка.

ФК «Ростов» организует для фанатов в честь приближающего Нового года праздничную программу. Действие развернётся на сцене возле южной трибуны, где уже установлена ёлка.
- Вас ожидает красивая новогодняя ёлка, сцена с зажигательным ведущим, Дед Мороз, Снегурочка, бесплатные чай, кофе, сладости и подарки для тех, кто выиграет в наших конкурсах! – Сообщили в ФК «Ростов».

Начало праздника в 17 часов возле южной трибуны. Напомним, игра состоится 10 декабря на стадионе «Олимп-2».

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