В Ростове болельщиков перед матчем с «Уфой» встретят Дед Мороз и Снегурочка



В Ростове футбольных болельщиков перед матчем с «Уфой» встретят Дед Мороз и Снегурочка.



ФК «Ростов» организует для фанатов в честь приближающего Нового года праздничную программу. Действие развернётся на сцене возле южной трибуны, где уже установлена ёлка.

- Вас ожидает красивая новогодняя ёлка, сцена с зажигательным ведущим, Дед Мороз, Снегурочка, бесплатные чай, кофе, сладости и подарки для тех, кто выиграет в наших конкурсах! – Сообщили в ФК «Ростов».



Начало праздника в 17 часов возле южной трибуны. Напомним, игра состоится 10 декабря на стадионе «Олимп-2».