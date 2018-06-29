В Ростове болельщиков из Японии и Бельгии встретили казачьим хороводом



В аэропорту Платов 2 июля встретили болельщиков из Японии и Бельгии, прилетевших на матч 1/8 финала ЧМ-2018.



Устраивать для иностранных гостей пышное приветствие стало уже традицией в донской столице. Буквально с трапа самолёта фанаты погрузились в казачий колорит. В «Центре донского гостеприимства» творческие коллективы исполнили народные песни и закружили прибывших в хороводе.



Иностранцы не только охотно пританцовывали, но и пытались подпевать русские песни. По крайней мере мотив «Катюши» им был хорошо знаком.







С интересом болельщики рассматривали музыкальные инструменты: гусли, ложки, балалайки. Некоторые пробовали на них играть, но эту музыкальную технику так просто не освоить. По казачьему барабану гости били, как в набат.

– Я уже побывала в Москве и в Волгограде. Везде в России люди очень добрые и дружелюбные, но так торжественно нас встречают впервые, – поделилась впечатлениями гостья из Японии Сейки Тамака. - Устроили настоящий праздник. Радость будет ещё сильнее, если наша сборная сегодня выиграет. Мы надеемся на счет 1:2 в нашу пользу.







Среди встречающих иностранцев был министр культуры Ростовской области Владимир Бабин. Как он отметил, в регионе сделано все, чтобы гости окунулись в атмосферу праздника и полюбили самобытную и многогранную культуру Дона.

– «Центр донского гостеприимства» работает во время чемпионата мира круглосуточно. Здесь можно познакомиться с казачьей культурой, услышать народные песни в исполнении наших коллективов, посмотреть народные танцы. Всего мы запланировали более 1 600 мероприятий. В культурной программе задействованы около 6 тысяч артистов.







Владимир Бабин отметил, что, приезжая в Ростове, болельщики не только посещают стадион и фан-зону, но и знакомятся с донской казачьей культурой. Более тысячи иностранцев побывали в ростовских музеях. Самыми популярными среди них стали областной музей краеведения, музей изобразительных искусств, а также музей-заповедник в станице Старочеркасской.

- После последнего матча в Ростове мероприятия не закончатся – все десять специальных площадок продолжат работу до конца чемпионата, - добавил министр.



После праздничного приема шаттлы доставили гостей в ростовские отели.



