Авторизация

Регистрация


  • USD 62.76
  • EUR 72.99
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове болельщиков из Японии и Бельгии встретили казачьим хороводом

В Ростове болельщиков из Японии и Бельгии встретили казачьим хороводом
В аэропорту Платов 2 июля встретили болельщиков из Японии и Бельгии, прилетевших на матч 1/8 финала ЧМ-2018.

Устраивать для иностранных гостей пышное приветствие стало уже традицией в донской столице. Буквально с трапа самолёта фанаты погрузились в казачий колорит. В «Центре донского гостеприимства» творческие коллективы исполнили народные песни и закружили прибывших в хороводе.

Иностранцы не только охотно пританцовывали, но и пытались подпевать русские песни. По крайней мере мотив «Катюши» им был хорошо знаком.

В Ростове болельщиков из Японии и Бельгии встретили казачьим хороводом

С интересом болельщики рассматривали музыкальные инструменты: гусли, ложки, балалайки. Некоторые пробовали на них играть, но эту музыкальную технику так просто не освоить. По казачьему барабану гости били, как в набат.
– Я уже побывала в Москве и в Волгограде. Везде в России люди очень добрые и дружелюбные, но так торжественно нас встречают впервые, – поделилась впечатлениями гостья из Японии Сейки Тамака. - Устроили настоящий праздник. Радость будет ещё сильнее, если наша сборная сегодня выиграет. Мы надеемся на счет 1:2 в нашу пользу.



Среди встречающих иностранцев был министр культуры Ростовской области Владимир Бабин. Как он отметил, в регионе сделано все, чтобы гости окунулись в атмосферу праздника и полюбили самобытную и многогранную культуру Дона.
– «Центр донского гостеприимства» работает во время чемпионата мира круглосуточно. Здесь можно познакомиться с казачьей культурой, услышать народные песни в исполнении наших коллективов, посмотреть народные танцы. Всего мы запланировали более 1 600 мероприятий. В культурной программе задействованы около 6 тысяч артистов.

В Ростове болельщиков из Японии и Бельгии встретили казачьим хороводом

Владимир Бабин отметил, что, приезжая в Ростове, болельщики не только посещают стадион и фан-зону, но и знакомятся с донской казачьей культурой. Более тысячи иностранцев побывали в ростовских музеях. Самыми популярными среди них стали областной музей краеведения, музей изобразительных искусств, а также музей-заповедник в станице Старочеркасской.
- После последнего матча в Ростове мероприятия не закончатся – все десять специальных площадок продолжат работу до конца чемпионата, - добавил министр.

После праздничного приема шаттлы доставили гостей в ростовские отели.

В Ростове болельщиков из Японии и Бельгии встретили казачьим хороводомВ Ростове болельщиков из Японии и Бельгии встретили казачьим хороводомВ Ростове болельщиков из Японии и Бельгии встретили казачьим хороводомВ Ростове болельщиков из Японии и Бельгии встретили казачьим хороводомВ Ростове болельщиков из Японии и Бельгии встретили казачьим хороводомВ Ростове болельщиков из Японии и Бельгии встретили казачьим хороводомВ Ростове болельщиков из Японии и Бельгии встретили казачьим хороводом

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.