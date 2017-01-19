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Более 95 тысяч дончан окунулись в крещенские купели

Более 95 тысяч дончан окунулись в крещенские купели
Более 95 тысяч дончан окунулись в крещенские купели на территории области. В Ростове в Крещенских купаниях приняли участие более пяти тысяч горожан. В богослужениях и освящении воды, по данным Ростовской епархии, участвовало свыше 200 000 человек.

Более 95 тысяч дончан окунулись в крещенские купели

Накануне праздника в Ростове было обустроены девять мест для проведения обрядов: Северное водохранилище, источник Гремучий, источник на территории Свято-Иверского женского монастыря, Храм Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, Спасский храм, Серафимовский источник, Ботанический сад ЮФУ, Купель на территории Преполовенского храма, источник Георгиевский, Церковь монастыря «Сурб Хач».

Более 95 тысяч дончан окунулись в крещенские купели

В этих местах присутствовали священнослужители, дежурили спасатели, медики, полицейские, казаки и народные дружинники.

Более 95 тысяч дончан окунулись в крещенские купели

По информации Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуация Ростовской области, в регионе было оборудовано 140 купелей.
- Более 95 тысяч дончан окунулись в крещенские купели на территории области, - рассказали в ДПЧС. - Места проведения церковного обряда были оборудованы палатками для обогрева и переодевания и торговыми палатками.

Более 95 тысяч дончан окунулись в крещенские купели

Всего безопасность и порядок в местах купания обеспечивали более 1800 человек и 479 единиц техники и плавсредств.

Более 95 тысяч дончан окунулись в крещенские купели Более 95 тысяч дончан окунулись в крещенские купели Более 95 тысяч дончан окунулись в крещенские купели

Фото Алексея Бойко
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