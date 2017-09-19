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В Ростове благоустроят парк «Дружба» в Ворошиловском районе

В Ростове благоустроят парк «Дружба» в Ворошиловском районе

В Ростове благоустроят парк «Дружба» в Ворошиловском районе города. На эти цели выделено 10 млн руб.

На территории парка планируется разобрать старую плитку, вывезти весь мусор, высадить деревья, цветы, установить новые лавки, выполнить другие работы по благоустройству. Согласно технической документации, в парке должны высадить 1000 цветов и 3 660 деревьев.

Сейчас управление благоустройства Ворошиловского района через сайт госзакупок ищет подрядчика. Максимальная цена контракта составляет 10 040 807 рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 октября. Победитель определится 12 октября.

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