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В Ростове бизнесвумен обманула женщину на 11 млн. руб.

В Ростове бизнесвумен обманула женщину на 11 млн. руб.

В Ростове-на-Дону предпринимательница обманула женщину на 11 млн. руб. Злоумышленница заключила договор купли-продажи. По его условиям предприимчивая коммерсантка получила от потерпевшей ювелирные украшения. Общая их стоимость- более 11 млн. руб. Однако свои обязательства по оплате за поставленную продукцию предпринимательница в установленный срок не выполнила.
- Причастность 47-летней предпринимательницы к совершению мошеннических действий установлена,- сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Сейчас она находится под подпиской о невыезде.


В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей грозит лишение свободы сроком до шести лет.

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