В Ростове без воды на сутки останутся сотни домов



Несколько улиц в донской столице останутся без воды на целые сутки. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе ростовского водоканала.



Так, с 9 утра 17 октября и в течение суток до 9 утра 18-го будет прекращена подача воды на проспекте Стачки. Обесточенными окажутся дома в границах от улицы Республиканской до улицы Вагулевского.



Также без воды останутся дома на улице Мичуринской и в переулке Защитном.



Неудобства связаны с переврезкой водопроводной линии диаметром 600 миллиметров в границах переулка Майкопского и улицы Некрасовской.