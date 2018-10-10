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В Ростове без воды на сутки останутся сотни домов

В Ростове без воды на сутки останутся сотни домов
Несколько улиц в донской столице останутся без воды на целые сутки. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе ростовского водоканала.

Так, с 9 утра 17 октября и в течение суток до 9 утра 18-го будет прекращена подача воды на проспекте Стачки. Обесточенными окажутся дома в границах от улицы Республиканской до улицы Вагулевского.

Также без воды останутся дома на улице Мичуринской и в переулке Защитном.

Неудобства связаны с переврезкой водопроводной линии диаметром 600 миллиметров в границах переулка Майкопского и улицы Некрасовской.

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