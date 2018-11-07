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В Ростове без вести пропала пенсионерка

В Ростове без вести пропала пенсионерка
В донской столице разыскивают 79-летнюю Раису Петровну Межину (Коренькову). Женщина ушла из дома утром 7 ноября и до сих пор не вернулась. Об исчезновении ростовчанки сообщили на портале поискового отряда «Лиза Алерт Юг».

Известно, что рост пенсионерки - около 160 сантиметров. У неё худощавое телосложение, тёмные волосы и карие глаза.

В день пропажи она было одета в коричневую водолазку, чёрные брюки, коричневый вельветовый пиджаки белую вязаную шапку, но ногах - чёрные полуботинки.

В отряде «Лиза Алерт Юг» отмечают, что Раиса Петровна не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто знает что-то о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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