В Ростове без вести пропала пенсионерка



В донской столице разыскивают 79-летнюю Раису Петровну Межину (Коренькову). Женщина ушла из дома утром 7 ноября и до сих пор не вернулась. Об исчезновении ростовчанки сообщили на портале поискового отряда «Лиза Алерт Юг».



Известно, что рост пенсионерки - около 160 сантиметров. У неё худощавое телосложение, тёмные волосы и карие глаза.



В день пропажи она было одета в коричневую водолазку, чёрные брюки, коричневый вельветовый пиджаки белую вязаную шапку, но ногах - чёрные полуботинки.



В отряде «Лиза Алерт Юг» отмечают, что Раиса Петровна не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.



Всех, кто знает что-то о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.