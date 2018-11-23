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В Ростове без вести пропал молодой человек

В Ростове без вести пропал молодой человек
В Ростове-на-Дону разыскивают 21-летнего парня. Артём Запорожец перестал выходить на связь 12 ноября.

Как сообщила его девушка, молодой человек проживал в Донецкой народной республике, город Горловка. Лето 2018 года он уехал на заработки в Ростов. Здесь стал работать торговым представителем на финской ярмарке.

Однажды Артём не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. С 12 ноября его местонахождение неизвестно.

Рост молодого человека примерно 170 сантиметров. У него среднее телосложение, карие глаза и короткие русые волосы. На лице с правой стороны небольшой шрам.

Возможно, парень одет в кожаную куртку, темно-синие джинсы и кроссовки.

Если вы обладаете любой информацией о местонахождении Артёма Запорожца, сообщите в личные сообщения его девушке Анастасии: https://vk.com/id170443927

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