В Ростове без вести пропал молодой человек



В Ростове-на-Дону разыскивают 21-летнего парня. Артём Запорожец перестал выходить на связь 12 ноября.



Как сообщила его девушка, молодой человек проживал в Донецкой народной республике, город Горловка. Лето 2018 года он уехал на заработки в Ростов. Здесь стал работать торговым представителем на финской ярмарке.



Однажды Артём не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. С 12 ноября его местонахождение неизвестно.



Рост молодого человека примерно 170 сантиметров. У него среднее телосложение, карие глаза и короткие русые волосы. На лице с правой стороны небольшой шрам.



Возможно, парень одет в кожаную куртку, темно-синие джинсы и кроссовки.



Если вы обладаете любой информацией о местонахождении Артёма Запорожца, сообщите в личные сообщения его девушке Анастасии: https://vk.com/id170443927