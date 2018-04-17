В Ростове «Бессмертный полк» споёт военные песни





В донской столице на финишную прямую вышла подготовка ко Дню Победы. Одним из самых ярких и зрелищных мероприятий праздника станет акция «Бессмертный полк».



С каждым годом количество её участников растёт. В этом году организаторы ожидают, что на улицы выйдут порядка 100 тысяч человек. О том, как в этом году будет проходить массовое шествие, рассказал руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк» в Ростовской области Андрей Кудряков.

- С каждым годом акция становится всё более народной, не только потому, что в ней принимают участие люди разных возрастов, профессий, интересов, но потому, что она уходит из-под начала различных ведомств. Люди сами продумывают сценарии её проведения, высказывают новые идеи, - рассказал Андрей Кудряков. - В этом году, например, участники «Бессмертного полка» будут исполнять песни военных лет. Только представьте эти ощущения, когда десятки тысяч человек одновременно грянут «Катюшу»!







В 72-ю годовщину Победы в мероприятии впервые участвовала военная техника, найденная на полях сражений. В этом году боевые машины также проедут по главным улицам Ростова. В них будут сидеть поисковики в военной форме. Всего планируется участие порядка 10 единиц техники. Это легендарная катюша, танк Т-34, полуторка, бронеавтомобили, а также экземпляры, полученные советскими войскам по ленд-лизу.

- После войны вся техника была возвращена, поэтому некоторые единицы, которые смогут увидеть ростовчане и гости города 9 мая, были доставлены из Америки, - отметил Андрей Кудряков.



По традиции участники «Бессмертного полка» начнут собираться с 8 часов утра на площади Карла Маркса. Там группа волонтёров построит собравшихся в колонны. Впереди поедут мотоциклисты клуба «Ночные волки». За ними проследует военная техника, следом за которой пойдут участники акции. Поисковики, которые традиционно идут во главе колонны, понесут портреты тех солдат, которые были найдены на полях сражений под Ростовом и имена которых им удалось установить.







Мотоциклисты сделают остановку в Покровском сквере, где развернётся их мотовыставка. «Бессмертный полк» проследует до проспекта Ворошиловского. Демонстрация военной техники пройдет на площадке у кинотеатра «Ростов», где можно будет сфотографироваться рядом с ней и даже посидеть внутри некоторых образцов. Там же до вечера будут угощать солдатской кашей, выступать творческие коллективы, петь военные песни.

- Люди должны иметь возможность пообщаться друг с другом после того, как они завершат шествие в колонне. Во время движения многие замечают, что у идущего рядом на транспаранте с портретом фронтовика тот же номер дивизии, что и у него. Они начинают общаться, расспрашивать друг друга о судьбе воевавших отцов и дедов. Иногда выясняется, что их родные были знакомы. Так вот, чтобы не прерывать это общение, мы решили организовать несколько таких площадок.







По словам Андрея Кудрякова, в Ростове интерес к «Бессмертному полку» возрастает с каждым годом. Наследники Победы заранее начинают готовиться к акции: пытаются восстановить старые фотографии, отреставрировать и распечатать снимки. Бывает и так, что в семье не сохранилось ни одной фотографии фронтовика, или те, что есть, очень плохого качества. Но из-за этого ростовчане не отказываются от участия. Кто-то указывает на табличках годы жизни, кто-то распечатывает те снимки, что есть, даже если получается только очертание.

- В школе одна маленькая девочка сказала мне, что никогда не видела своего прадедушку, воевавшего на фронте, фотографий в семье не сохранилось. Тогда я предложил ей нарисовать его таким, каким она себе его представляет, и вступить в «Бессмертный полк» с этим рисунком.



Назвать средний возраст участников акции невозможно. Самые маленькие - это, пожалуй, те, кто в зелёных пилотках сидит на плечах у своих пап. Ростовчане приходят целыми семьями, компаниями друзей, школьники – классами, студенты – группами. Много среди участников и представителей зрелого поколения.

- В прошлом году по ходу колонны к нам присоседился 100-летний ветеран. Он сказал, что не хочет выступать с трибун, произносить торжественные речи, а желает пройти хотя бы часть пути с «Бессмертным полком». В руках у дедушки был портрет его погибшего товарища. Нам он сказал: «Может, потом и мой кто-нибудь понесёт», - добавил Андрей Кудряков.



Добавим, что в прошлом году в акции «Бессмертный полк» приняли участие около 80 тысяч человек. Маршрут движения пролегал от площади К. Маркса по улице Советской с выходом на Театральную площадь и далее - по Большой Садовой до проспекта Ворошиловского.



