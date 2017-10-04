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В Ростове автобус затопили грязные реки

В Ростове автобус затопили грязные реки
В Ростове-на-Дону автобус затопили грязные реки. Пассажирка общественного транспорта пожаловалась на потоп в автобусе № 34 «А» в соцсети.

Девушка рассказала, что как только автобус поехал, из-под сиденья побежала маленьким ручейком вода. Стоило транспорту проехать по большой луже, в салон хлынул грязный поток. Пассажиры были вынуждены забиться по углам, чтобы не намочить ноги.

Ростовчане отметили, что ситуация напоминает «не вошедшие кадры из фильма "Титаник"». Стоит отметить, что подобного рода ЧП в донской столице случаются регулярно. Так, жители мегаполиса не раз жаловались на задымление в автобусах, ужасную вонь и дыры в полу.

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