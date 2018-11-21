В Ростове автобус маршрута № 76 изменил схему движения
Автобус № 76 «Гребной канал – Рабочий городок» изменит схему движения.
С 24 ноября маршрут будет выглядеть следующим образом: Гребной канал – улица Левобережная – Ворошиловский мост – проспект Ворошиловский – улица Текучева – проспект Буденновский – Рабочий городок – проспект Буденновский – улица Текучева – проспект Ворошиловский – Ворошиловский мост – Южный подъезд – ТРК «МЕГАМАГ» – Гребной канал.
Департаменте транспорта Ростова пояснили, что схема движения автобуса меняется в целях улучшения транспортного облуживания.