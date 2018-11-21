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В Ростове автобус маршрута № 76 изменил схему движения

В Ростове автобус маршрута № 76 изменил схему движения
Автобус № 76 «Гребной канал – Рабочий городок» изменит схему движения.

С 24 ноября маршрут будет выглядеть следующим образом: Гребной канал – улица Левобережная – Ворошиловский мост – проспект Ворошиловский – улица Текучева – проспект Буденновский – Рабочий городок – проспект Буденновский – улица Текучева – проспект Ворошиловский – Ворошиловский мост – Южный подъезд – ТРК «МЕГАМАГ» – Гребной канал.

Департаменте транспорта Ростова пояснили, что схема движения автобуса меняется в целях улучшения транспортного облуживания.

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