В Ростове автобус № 23 пошёл по новому маршруту



В Ростове-на-Дону маршрут № 23 изменил схему движения. Об этом 4 декабря сообщили в «Ростовском городском транспорте».



Теперь автобусы будут ходить от ЖК «Екатерининский» до Сельмаша через улицы 2-ю Краснодарскую, Текучёва и Красноармейскую.



Ростовчане смогут без пересадки доехать со 2-й Краснодарской до Мичуринской и с Текучёвского моста до Красноармейской. По плану на маршруте должны курсировать 20 автобусов малой и средней вместимости.



Пассажирам надо обратить внимание на то, что маршрутка № 23 после Главного ж/д вокзала теперь пойдёт не в сторону Западного микрорайона, а на Красноармейскую.