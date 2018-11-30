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В Ростове автобус № 23 пошёл по новому маршруту

В Ростове автобус № 23 пошёл по новому маршруту
В Ростове-на-Дону маршрут № 23 изменил схему движения. Об этом 4 декабря сообщили в «Ростовском городском транспорте».

Теперь автобусы будут ходить от ЖК «Екатерининский» до Сельмаша через улицы 2-ю Краснодарскую, Текучёва и Красноармейскую.

Ростовчане смогут без пересадки доехать со 2-й Краснодарской до Мичуринской и с Текучёвского моста до Красноармейской. По плану на маршруте должны курсировать 20 автобусов малой и средней вместимости.

Пассажирам надо обратить внимание на то, что маршрутка № 23 после Главного ж/д вокзала теперь пойдёт не в сторону Западного микрорайона, а на Красноармейскую.

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