В Ростове арестовали двух уличных грабителей



В Ростове арестовали преступников, которые ограбили двоих мужчин. Происшествие случилось в Ленинском районе вечером 22 сентября.



Известно, что грабители подошли к пострадавшим возле одного из домов. В ходе разговора между ними завязалась ссора. Внезапно преступники толкнули мужчин, отобрали телефон и золотую цепочку. После этого злоумышленники попытались скрыться.



Убегающих парней заметили сотрудники ППС. Они задержали их и доставили в дежурную часть. В результате проверки выяснилось, что преступниками оказались 21-летний и 22-летний жители Новочеркасска. Он хотели продать похищенные вещи.



– В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Имущество вернули хозяевам, – отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.