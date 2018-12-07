В Ростове арендатор, съезжая с квартиры, прихватил технику на 75 тысяч рублей





В Ростове квартиросъёмщик обокрал своего арендодателя. 26-летний молодой человек, съезжая с квартиры, прихватил с собой системный блок, монитор, ноутбук, наушники, интернет-роутер и два мобильных телефона. Общая стоимость похищенного составила 75 тысяч рублей. Кража произошла 7 декабря.



Когда хозяин пришёл в свою квартиру и обнаружил пропажу, он обратился в полицию. Подозреваемого задержали 10 декабря.

- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.



Задержанный заключен под стражу.