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В Ростове арендатор, съезжая с квартиры, прихватил технику на 75 тысяч рублей

В Ростове арендатор, съезжая с квартиры, прихватил технику на 75 тысяч рублей

В Ростове квартиросъёмщик обокрал своего арендодателя. 26-летний молодой человек, съезжая с квартиры, прихватил с собой системный блок, монитор, ноутбук, наушники, интернет-роутер и два мобильных телефона. Общая стоимость похищенного составила 75 тысяч рублей. Кража произошла 7 декабря.

Когда хозяин пришёл в свою квартиру и обнаружил пропажу, он обратился в полицию. Подозреваемого задержали 10 декабря.
- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.

Задержанный заключен под стражу.

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