Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове активистку «Открытой России» поместили в изолятор

В Ростове активистку «Открытой России» поместили в изолятор

В Ростове 38-летнюю Анастасию Шевченко, активистку движения «Открытая Россия», поместили в изолятор. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Деятельность нежелательных организаций».

По информации организации, она останется в изоляторе временного содержания до избрания меры пресечения. Определит дальнейшую судьбу ростовчанки суд по мере пресечения 22 января.
- Обвинения Анастасии пока не предъявлены, она находится в статусе подозреваемой, - рассказали в пресс-службе организации. - Все остальные активисты, у которых прошли обыски, имеют статус свидетелей.

Напомним, 21 января у восьми активистов движения «Открытая Россия» в Ульяновске, Казани и Ростове прошли обыски. Оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении члена федерального совета движения Анастасии Шевченко. Её подозревают в участии в деятельности организации, признанной в России нежелательной.

У Анастасии двое несовершеннолетних детей. Сейчас они находятся с бабушкой.

Добавим, что Анастасия Шевченко - известный в городе активист. Штаб регионального отделения движения «Открытая Россия» она возглавляет с 2017 года.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.