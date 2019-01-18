В Ростове активистку «Открытой России» поместили в изолятор





В Ростове 38-летнюю Анастасию Шевченко, активистку движения «Открытая Россия», поместили в изолятор. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Деятельность нежелательных организаций».



По информации организации, она останется в изоляторе временного содержания до избрания меры пресечения. Определит дальнейшую судьбу ростовчанки суд по мере пресечения 22 января.

- Обвинения Анастасии пока не предъявлены, она находится в статусе подозреваемой, - рассказали в пресс-службе организации. - Все остальные активисты, у которых прошли обыски, имеют статус свидетелей.



Напомним, 21 января у восьми активистов движения «Открытая Россия» в Ульяновске, Казани и Ростове прошли обыски. Оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении члена федерального совета движения Анастасии Шевченко. Её подозревают в участии в деятельности организации, признанной в России нежелательной.



У Анастасии двое несовершеннолетних детей. Сейчас они находятся с бабушкой.



Добавим, что Анастасия Шевченко - известный в городе активист. Штаб регионального отделения движения «Открытая Россия» она возглавляет с 2017 года.