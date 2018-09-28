В Ростове адвокат требовала с матери своего клиента взятку в 15 млн руб.



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В Ростове адвокат Адвокатской палаты Чечни требовала с матери своего клиента 15 млн руб. Женщину арестовали при получении части денег.



36-летний юрист обещала матери своего подзащитного, подозреваемому в сбыте наркотиков в крупном размере, решить вопрос об освобождении её сына от уголовной ответственности.

- При получении первой части денег в сумме 200 тыс. руб. подозреваемая была задержана сотрудниками УФСБ России по Ростовской области, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области.



В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.