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В Ростове адвокат требовала с матери своего клиента взятку в 15 млн руб.

В Ростове адвокат требовала с матери своего клиента взятку в 15 млн руб.
Фото: Ikaluga.com
В Ростове адвокат Адвокатской палаты Чечни требовала с матери своего клиента 15 млн руб. Женщину арестовали при получении части денег.

36-летний юрист обещала матери своего подзащитного, подозреваемому в сбыте наркотиков в крупном размере, решить вопрос об освобождении её сына от уголовной ответственности.
- При получении первой части денег в сумме 200 тыс. руб. подозреваемая была задержана сотрудниками УФСБ России по Ростовской области, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области.

В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

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