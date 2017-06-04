В Ростове 9-летний ребёнок вышел из дома вынести мусор и не вернулся





В Ростове пропал 9-летний мальчик. 6 июня Роман Ефимов пошёл на улицу, чтобы вынести мусор. Школьник вышел из своего дома по улице Травяная в Первомайском районе Ростова около 10 часов утра и не вернулся. Когда ребёнок не пришёл обратно, родственники забили тревогу. Сначала родители пытались найти его своими силами, но когда им это не удалось, они обратились в полицию.



Ориентировки с приметами пропавшего мальчика передали патрулирующим нарядам полиции. К поиску ребёнка подключились добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Волонтёры распространили листовки с фотографией школьника.



- Приметы мальчика: на вид - 7-8 лет, рост - около 130 сантиметров, голубые глаза, светло-русые волосы, над левой бровью - шрам, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области, - имеет косоглазие, нет переднего верхнего зуба.



В Донском главке добавили, что в момент исчезновения Роман Ефимов был одет в чёрную майку с жёлтым рисунком в виде граффити, синие шорты и синие босоножки.



Всех, кто что-либо знает о местонахождении школьника или видел его, просят сообщить по телефонам: (863) 254-28-11, 249-25-208, 8-999-471-35-42 или 02.