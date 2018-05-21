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В Ростове 24 мая ряд автобусов изменят маршруты

В Ростове 24 мая ряд автобусов изменят маршруты
24 мая во время подготовки и празднования Дня славянской письменности и культуры будет изменена схема движения ряда автобусных маршрутов.

Из-за ограничения движения по улице Московской в течение всего дня автобусы №№ 2, 9, 27, 51, 60, 61 будут ходить по маршруту: проспект Буденновский – улица Станиславского (Западный разворот) – переулок Островского – улица Московская – проспект Буденновский и далее по привычным схемам.

Автобусы №№ 1, 46, 65, 77, а также маршрутные такси 65-МТ, 83-МТ и 92А направят по схеме: проспект Ворошиловский – улица Темерницкая – проспект Буденновский – улица Серафимовича – проспект Ворошиловский и далее - по утвержденным маршрутам.

Автобус № 39 поедет по Ворошиловскому проспекту, затем - по улице Темерницкой, повернёт на Буденновский проспект, выедет на Большую Садовую и снова на Ворошиловский.

Маршруты №№ 5, 22, 42, 42А, 45, 49, 83 будут ходить по схеме: проспект Ворошиловский – улица Темерницкая – проспект Буденновский и далее - по утвержденным маршрутам.

Автобусы №№ 33, 35, 35А, 47, 58, 78, 90, 99 пойдут по маршруту: проспект Буденновский – улица Серафимовича – проспект Ворошиловский и далее - по привычной схеме.

Кроме того, в этот день будет приостановлена работа троллейбуса № 6. Подвижной состав перераспределят на другие маршруты.

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