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В Ростове 12-летний школьник сбежал из больницы в гости к другу

В Ростове 12-летний школьник сбежал из больницы в гости к другу

В Ростове нашли 12-летнего школьника, который накануне сбежал из больницы.

В полицию обратилась работница городской детской больницы, которая сообщила, что из палаты пропал 12-летний пациент.
- В ходе поисков полицейские опросили одноклассников, друзей и знакомых подростка, а также лиц, общавшихся с ним накануне исчезновения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Ориентировки с приметами школьника были переданы патрулирующим нарядам полиции.

В результате выяснилось, что мальчик всё это время находился в гостях у своего знакомого. Полицейские провели с ним профилактическую беседу. В данный момент, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

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