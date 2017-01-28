В Ростове 12-летний школьник сбежал из больницы в гости к другу





В Ростове нашли 12-летнего школьника, который накануне сбежал из больницы.



В полицию обратилась работница городской детской больницы, которая сообщила, что из палаты пропал 12-летний пациент.

- В ходе поисков полицейские опросили одноклассников, друзей и знакомых подростка, а также лиц, общавшихся с ним накануне исчезновения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Ориентировки с приметами школьника были переданы патрулирующим нарядам полиции.



В результате выяснилось, что мальчик всё это время находился в гостях у своего знакомого. Полицейские провели с ним профилактическую беседу. В данный момент, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.