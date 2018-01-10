В Ростов впервые привезли икону Серафима Саровского





В Ростове начала работу выставка «Дон православный». Ежегодно на выставке представляют самые почитаемые реликвии христианского мира. На этот раз в «ДонЭкспоцентр» привезли икону Серафима Саровского с частицей его мощей.



Выставка - это уникальная возможность для жителей Ростовской области совершить паломничество по святым местам, не покидая Ростов. Её экспонатами стали иконы из более чем 300 храмов России, Украины, Израиля, Сербии, Сирии и других уголков мира. Но главная святыня выставки - икона преподобного Серафима Саровского, поскольку на донской земле она представлена впервые. Образ святого был привезен в Ростов из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.

- Серафим Саровский - один из самых почитаемых святых. Он был великим молитвенником за каждого страждущего человека, поэтому помощи у него можно просить в любых делах. Многие испытали на себе его благословение. Так, к примеру, императору Николаю Второму и всей царской семье был ниспослан долгожданный наследник цесаревич Алексей после долгих и упорных молитв святому Серафиму Саровскому, - рассказал протоиерей Валерий Волощук.



Ежегодно выставка «Дон православный» объединяет почти 35 тысяч донских верующих. Для них проводят мастер-классы, лекции, беседы со священнослужителями и ежедневные молебны. Проходить выставка будет с 11 по 16 января.