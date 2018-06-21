В Ростов на матч своей сборной приехал «картонный» мексиканец



«Картонный» мексиканец поддержит свою сборную в матче на «Ростов Арене». Друзья Хавьера перевезли через океан точную копию болельщика, о чем вскоре узнал весь Интернет.



Компания приятелей из Мексики собралась ехать в Россию на чемпионат мира. Однако один из друзей в путешествие отправиться не смог - не отпустила жена. В итоге болельщики нашли креативный выход. Они привезли на турнир картонную копию мужчины и фотографировали манекен на фоне достопримечательностей, в барах и в объятьях красивых девушек.



За несколько дней снимки увидели миллионы человек, а аккаунт, куда товарищи выкладывали фото «картонного» мексиканца, собрал примерно 240 тысяч подписчиков.



В итоге Хавьер все-таки осуществил свою мечту. Супруга болельщика согласилась отпустить мужа. Он немедленно отправился в Россию, где присоединился к своей компании. Друзья путешествуют по городам - организаторам чемпионата на микроавтобусе. Сейчас компания веселится в Ростове и с нетерпением ждет матча своей команды.



Напомним, «Ростов Арена» примет поединок 23 июня в шесть часов вечера. На поле выйдут футболисты Мексики и сборной Южной Кореи.