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В Ростов на матч своей сборной приехал «картонный» мексиканец

В Ростов на матч своей сборной приехал «картонный» мексиканец
«Картонный» мексиканец поддержит свою сборную в матче на «Ростов Арене». Друзья Хавьера перевезли через океан точную копию болельщика, о чем вскоре узнал весь Интернет.

Компания приятелей из Мексики собралась ехать в Россию на чемпионат мира. Однако один из друзей в путешествие отправиться не смог - не отпустила жена. В итоге болельщики нашли креативный выход. Они привезли на турнир картонную копию мужчины и фотографировали манекен на фоне достопримечательностей, в барах и в объятьях красивых девушек.

За несколько дней снимки увидели миллионы человек, а аккаунт, куда товарищи выкладывали фото «картонного» мексиканца, собрал примерно 240 тысяч подписчиков.

В итоге Хавьер все-таки осуществил свою мечту. Супруга болельщика согласилась отпустить мужа. Он немедленно отправился в Россию, где присоединился к своей компании. Друзья путешествуют по городам - организаторам чемпионата на микроавтобусе. Сейчас компания веселится в Ростове и с нетерпением ждет матча своей команды.

Напомним, «Ростов Арена» примет поединок 23 июня в шесть часов вечера. На поле выйдут футболисты Мексики и сборной Южной Кореи.

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