В Ростов доставили первый электробус



Фото Елены Каменевой

В Ростов доставили первый электробус. Новую технику привезли на спецтранспорте 20 февраля.



Напомним, электрический автобус стоимостью 37 млн рублей городская администрация планировала использовать в качестве экскурсионного. Однако позже рассматривался вариант, чтобы в экспериментальном режиме эксплуатировать его на одном из городских маршрутов (предположительно, от площади К. Маркса до Главного железнодорожного вокзала).



Конкурс на поставку электробуса был объявлен в ноябре. В начале декабря определился победитель. Им стал дилер завода «КамАЗ» - компания «Востокавтотранс». Стоимость контракта составила 37,2 млн рублей. Средства на покупку техники были выделены из областного и муниципального бюджетов.



Добавим, что транспорт вагонного типа оснащен двумя электрическими двигателями. Он рассчитан на 85 пассажиров. Заряд электробуса от станции зарядки составляет не более 90 минут, а от трехфазной сети 380 В - не более пяти часов.



