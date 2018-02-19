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В Ростов доставили первый электробус

В Ростов доставили первый электробус
Фото Елены Каменевой
В Ростов доставили первый электробус. Новую технику привезли на спецтранспорте 20 февраля.

Напомним, электрический автобус стоимостью 37 млн рублей городская администрация планировала использовать в качестве экскурсионного. Однако позже рассматривался вариант, чтобы в экспериментальном режиме эксплуатировать его на одном из городских маршрутов (предположительно, от площади К. Маркса до Главного железнодорожного вокзала).

Конкурс на поставку электробуса был объявлен в ноябре. В начале декабря определился победитель. Им стал дилер завода «КамАЗ» - компания «Востокавтотранс». Стоимость контракта составила 37,2 млн рублей. Средства на покупку техники были выделены из областного и муниципального бюджетов.

Добавим, что транспорт вагонного типа оснащен двумя электрическими двигателями. Он рассчитан на 85 пассажиров. Заряд электробуса от станции зарядки составляет не более 90 минут, а от трехфазной сети 380 В - не более пяти часов.

В Ростов доставили первый электробус

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