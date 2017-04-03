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В России уменьшен размер прожиточного минимума

В России уменьшен размер прожиточного минимума

В России по итогам четвертого квартала 2016 года на 200 рублей уменьшен размер прожиточного минимума. Соответствующее постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Текст документа опубликован 4 апреля на официальном портале правовой информации.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума установлена на уровне 10 466 руб. (на 212 руб. меньше, чем в предыдущем квартале), для пенсионеров - 8 тыс. руб. (меньше на 136 руб.), для детей - 9 тыс. 434 руб. (меньше на 234 руб.).

Напомним, минимальный размер оплаты труда в России зафиксирован на уровне 7,5 тыс. руб. С 1 июля 2017 года МРОТ увеличится до 7,8 тыс. руб.

Как посчитали эксперты Высшей школы экономики, в 2016 году трудности с покупкой продуктов или одежды испытывал 41% россиян (у 11% жителей страны денег не хватает даже на продукты). При этом большинство из них не считают собственное материальное положение плохим или очень плохим. По мнению аналитиков, это говорит о «привыкании граждан к снижению потребительских стандартов».

Иллюстрация: engels-me.ru

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