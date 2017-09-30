В России стартовали продажи катеров, произведённых на Дону



Компания «Алюма» реализовала первую партию современных алюминиевых катеров ALUMA Fish, предназначенных для активного отдыха и рыбалки.



В России стартовали продажи современных алюминиевых катеров, произведённых на Дону. В конце сентября образец катера ALUMA Fish был впервые представлен широкой публике на Всероссийской выставке «Охота, рыболовство на Руси» в Москве. Донской катер произвел настоящий фурор в павильонах ВДНХ. Ажиотажный интерес к нему проявили как многочисленные посетители, так и профессионалы рынка.

- Наш катер стоял в одном ряду со всеми моделями отечественного производства. Многие посетители говорили о том, что донской катер смотрится очень выгодно на их фоне. Большинство отметили внимание к деталям и высокое, как принято говорить, заводское качество исполнения, - рассказывает основатель и генеральный директор компании «Алюма» Дмитрий Короченский.







То, что качество видно невооружённым взглядом, неудивительно. На разработку модели ушёл не один месяц. После первых испытаний инженеры устраняли выявленные недочёты, доводя новый образец до совершенства.

- Наша задача была отработать каждую деталь, сделать продукт, готовый к эксплуатации без всяких дальнейших доводок и доработок. Это та причина, по которой мы не стали запускать продажу наших катеров летом. На выставке в Москве мы услышали массу пожеланий от заядлых рыбаков и любителей путешествий. Они уже реализованы в производстве. В частности, мы переформатировали рундуки, сделали больше крышки, переделали консоли, увеличили в несколько раз объем аэратора, - отмечает Дмитрий Короченский.







Конечно, среди многочисленных «экспертов» есть и скептики, которые утверждают, что новичку будет трудно наладить массовое производство скоростных алюминиевых катеров высокого качества. Главный их аргумент - новая на рынке компания не может выпускать продукцию без недостатков. Но назвать донского производителя новичком нельзя.

- Мы не новички на этом рынке. У нас 15-летний опыт обработки листового алюминия. Наше предприятие оснащено оборудованием, которое может обрабатывать материал с высокой точностью. Катера ALUMA создают лучшие специалисты, приглашенные со всей России и Украины. Сварщики, проектировщики, технологи – это люди с многолетним опытом работы на судостроительных предприятиях.







Кстати, рождение ALUMA Fish стало предметом бурных дискуссий и на специализированных форумах. Многие пользователи отметили, что на рынке, наконец, появился катер отечественного производства, который после покупки не нужно «доводить до ума»: укреплять корпус, делать шумоизоляцию, запенивать. Такой результат достигается во многом благодаря качественным материалам. Катера изготавливаются из высокопрочного морского алюминия. Корпуса окрашиваются специальной судовой двухкомпонентной краской компании HEMPEL, ветровое стекло - триплекс, а не пластик, как во многих моделях. Даже фурнитура в катерах итальянская. По сути, эти катера уже другого класса. Их, скорее, можно сравнивать с импортными аналогами. При этом ALUMA Fish намного дешевле своих заграничных конкурентов. До Нового года приобрести алюминиевую моторную лодку в полной комплектации можно за 480 тысяч рублей (без учёта двигателя и навигационного оборудования).

- Покупатель нашего катера - любитель активного семейного отдыха или заядлый рыбак. И он должен оценить высокое качество, надежность, удобство и комфорт. Наш главный принцип в работе - «совершенство в деталях». Если рундучок, то он должен открываться тысячу раз, и в тысячный раз открыться и закрыться так же, как в первый, а не развалиться. Покупателям нравится наш серьёзный подход к мелочам, деталям.







Сразу после выставки в Москве компания «Алюма» получила более 20 заявок. Девять человек уже оплатили свой заказ. Заявки поступают из разных городов - Рязани, Самары, Казани, Ростова, Волгодонска, Москвы.

- Мы не пойдём путём большинства производителей, когда катера делают под заказ, а покупателю приходится ждать свою модель до полугода. В нашем случае заказчик, оплатив катер, сразу сможет его забрать. Многие покупатели, которым катер нужен только весной, воспользовались нашим предложением. Мы предлагаем беспроцентную рассрочку, когда клиент вносит небольшой аванс, а потом равными частями оплачивает оставшуюся сумму до марта-апреля. Всё это время техника хранится на нашем складе.



Кроме того, каждый заказчик при покупке катера может добавить или изменить какие-либо детали в интерьере под себя.







Компания «Алюма» уже заключила ряд договоров с производителями двигателей, навигационного и другого электронного оборудования для судов. Это значит, что покупатель может заказать катер полностью готовый к эксплуатации, с установленным двигателем, навигацией, эхолотом и т. д.

- Это сэкономит массу времени и денег наших клиентов, - объясняет Дмитрий Короченский. – Иначе владельцу катера придется везти его в одно место для оснащения мотором, в другое – для электронной начинки. Мы же делаем всё это сразу. Человек получает катер, полностью готовый к эксплуатации.







Производители уверены, что донские катера составят достойную конкуренцию отечественным и иностранным производителям и займут свою нишу на рынке.



