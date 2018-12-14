В разных частях Ростова отключают светофоры



В нескольких районах Ростова-на-Дону отключают светофоры. Они не будут работать в течение всего дня 18 декабря. Об этом сообщает городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.



Отключения связаны с проведением плановых работ на линиях электросети. Светофоры выключат с 9 до 17 часов на пересечении улиц Орской и Каскадной, с 9:30 до 16 часов - на пересечении переулка Доломановского и улицы Красноармейской. Также отключения ожидаются на пересечении Неклиновской и Королёва с 9 до 17 часов. В это же время не будут работать светофоры на улице 1-й Майской.