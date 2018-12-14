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В районе Миллерово появился деревянный великан

В районе Миллерово появился деревянный великан
В Ростовской области появилась скульптура деревянного великана. «Гулливера» возвели возле трассы М-4 «Дон» под Миллерово.

Арт-объект представляет собой человека высотой более десяти метров и шириной около шести. Гигант сидит на холме и упирается одной рукой в колено.

Построить такую необычную фигуру решил хозяин гостиницы, которая находится неподалёку. Михаил Дмитришин говорит, что сначала просто захотел построить что-то необычное возле автодороги. Потом родился сам проект. В октябре он нанял работников, которые к 17 декабря смонтировали скульптуру.

Предприниматель рассказал, что сооружение призвано удивлять людей.
В районе Миллерово появился деревянный великан

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