В районе Миллерово появился деревянный великан



В Ростовской области появилась скульптура деревянного великана. «Гулливера» возвели возле трассы М-4 «Дон» под Миллерово.



Арт-объект представляет собой человека высотой более десяти метров и шириной около шести. Гигант сидит на холме и упирается одной рукой в колено.



Построить такую необычную фигуру решил хозяин гостиницы, которая находится неподалёку. Михаил Дмитришин говорит, что сначала просто захотел построить что-то необычное возле автодороги. Потом родился сам проект. В октябре он нанял работников, которые к 17 декабря смонтировали скульптуру.



Предприниматель рассказал, что сооружение призвано удивлять людей.

