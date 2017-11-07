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В районе «Макдональдса» в Аксае нашли снаряд

В районе «Макдональдса» в Аксае нашли снаряд

В городе Аксае в районе кафе «Макдональдс» нашли снаряд времён Великой Отечественной войны.

Боеприпас обнаружили на улице Западной около 16 часов 8 ноября. Как сообщили в донском Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС, сейчас место обнаружения находится под охраной.
- В 16:17 дежурный военкомата Аксайского района направил заявку на вывоз взрывоопасного предмета, - добавили в ДПЧС.

Напомним, в конце октября во дворе жителя Матвеево-Курганского района был обнаружен целый арсенал боеприпасов. Десятки лет в земле пролежали более 250 единиц взрывоопасных предметов.

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