В районе «Макдональдса» в Аксае нашли снаряд





В городе Аксае в районе кафе «Макдональдс» нашли снаряд времён Великой Отечественной войны.



Боеприпас обнаружили на улице Западной около 16 часов 8 ноября. Как сообщили в донском Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС, сейчас место обнаружения находится под охраной.

- В 16:17 дежурный военкомата Аксайского района направил заявку на вывоз взрывоопасного предмета, - добавили в ДПЧС.



Напомним, в конце октября во дворе жителя Матвеево-Курганского района был обнаружен целый арсенал боеприпасов. Десятки лет в земле пролежали более 250 единиц взрывоопасных предметов.