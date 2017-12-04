В районе Лендворца в Ростове из-за ремонта дороги затруднено движение



Фото: vk.com/rostovgortrans



В Ростове в районе Лендворца затруднено движение транспорта. Об этом информирует сообщество «Ростовский городской транспорт».



На улице Республиканской рабочие начали фрезерование старого и укладку нового асфальта. В связи с этим затруднено движение трамвайных маршрутов № 7 и № 10, автобуса № 37, а также маршрутных такси № 20 и № 58.



Сообщается, что на данном участке водители и пассажиры могут потерять до одного часа времени.