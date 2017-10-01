В пяти северных районах Ростовской области начался отопительный сезон



В пяти северных районах области начался отопительный сезон.



Отопление включили в Песчанокопском, Зимовниковском, Тарасовском, Тацинском и Чертковском районах. Пока тепло подаётся только на объекты социальной инфраструктуры: детсады, школы, больницы и т. д.



Как сообщили в правительстве области, в преддверии начала отопительного сезона в составе организаций ЖКХ сформированы аварийно-восстановительные бригады. В муниципалитетах работают диспетчерские службы и горячие линии.



Жители Дона могут сообщить о неисправностях при запуске систем отопления по телефону круглосуточной диспетчерской Министерства ЖКХ Ростовской области: (863) 240-13-79.