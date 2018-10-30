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В последние дни недели в Ростове установится прохладная, но ясная погода

В последние дни недели в Ростове установится прохладная, но ясная погода
В последние три дня недели в Ростове-на-Дону установится прохладная, но ясная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр по Ростовской области.

В пятницу температура воздуха в донской столице составит +12 градусов. Порывы ветра - 12 метров в секунду. Однако осадков не ожидается.

На следующий день, в субботу, столбики термометров поднимутся до +13 градусов. Скорость ветра опустится до 5 метров. Дождя не будет.

В воскресенье термометр покажет +11 градусов. В последний день недели будет менее ветрено, порывы составят 2,5 метра в секунду. В Ростове установится ясная погода без осадков.

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