В последние дни недели в Ростове установится прохладная, но ясная погода



В последние три дня недели в Ростове-на-Дону установится прохладная, но ясная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр по Ростовской области.



В пятницу температура воздуха в донской столице составит +12 градусов. Порывы ветра - 12 метров в секунду. Однако осадков не ожидается.



На следующий день, в субботу, столбики термометров поднимутся до +13 градусов. Скорость ветра опустится до 5 метров. Дождя не будет.



В воскресенье термометр покажет +11 градусов. В последний день недели будет менее ветрено, порывы составят 2,5 метра в секунду. В Ростове установится ясная погода без осадков.