В посёлке Самбек корова провалилась в заброшенный колодец





В поселке Самбек, на окраине Новошахтинска, местная жительница 16 сентября гнала своих коров на пастбище. По пути двое животных стали бодаться. В результате «схватки» одна корова столкнула вторую в колодец. Хозяйка сразу вызвала спасателей.

- На помощь несчастному животному и встревоженной хозяйке отправились дежурные смены Новошахтинска, - сообщили в пресс-службе ДПЧС Ростовской области. - С помощью экскаватора спасатели вырыли проход к колодцу и достали корову.



В результате падения животное не пострадало.