В поезде сообщением Ростов - Таганрог будет работать гид



В поезде сообщением Ростов - Таганрог будет работать гид. Начиная с 3 июня, пассажиров в электричке будет сопровождать профессиональный экскурсовод.



Гид будет работать в головном вагоне поезда № 6076 Ростов - Таганрог, который отправляется в 8.26. Он будет делиться интересными фактами и историями о Ростовской области. Кроме того, он расскажет о станциях с неизвестными названиями.



- Дополнительная оплата за данный промо-тур не взимается, только стоимость проезда, но помните, что места, конечно же, ограничены, - сообщили в пресс-службе СКППК.