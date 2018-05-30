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В поезде сообщением Ростов - Таганрог будет работать гид

В поезде сообщением Ростов - Таганрог будет работать гид
В поезде сообщением Ростов - Таганрог будет работать гид. Начиная с 3 июня, пассажиров в электричке будет сопровождать профессиональный экскурсовод.

Гид будет работать в головном вагоне поезда № 6076 Ростов - Таганрог, который отправляется в 8.26. Он будет делиться интересными фактами и историями о Ростовской области. Кроме того, он расскажет о станциях с неизвестными названиями.

- Дополнительная оплата за данный промо-тур не взимается, только стоимость проезда, но помните, что места, конечно же, ограничены, - сообщили в пресс-службе СКППК.

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