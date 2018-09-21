В первый день рабочей недели сотни домов в Ростове обесточат
В Ростове новая рабочая неделя начнётся с отключения света. Так, 24 сентября с 9 утра до 16 часов электроэнергии не будет на улицах:
- Пушкинской, 211, 215, 217, 221, 225 227;
- Адыгейской, 30;
с 9 утра до 17 часов на улицах:
- Балашовской в домах с 13 по 17 и с 10 до 16;
- Вагулевского в домах с 5 по 25 и с 4 по 16;
- Защитном в домах с 1 по 13, с 23 по 33 и с 2 по 22;
- Моторном в домах с 1 по 23 и с 2 по 20;
- Трудящихся в домах с 1 по 45 и с 2 по 44;
- Кавалерийском в домах с 12 по 14;
- Межевой в домах с 3 по 83 и с 2 по 76;
- Нагорной в домах с 3 по 71 и с 2 по 86;
- Профсоюзной в домах с 3 по 19 и с 6 по 104;
- Русской в домах с 1 по 7 и с 2 по 28;
- Солдатском в домах с 1 по 11 и с 2 по 10;
- Тельмана в домах с 55 по 71 и №№ 36, 58;
- Лермонтовской №№ 90, 92 и в домах с 93 по 119;
- Города Волос № 25 и № 35;
- Газетном в домах с 111 по 119;
- Семашко в домах с 98 по 106;
- Майской в домах с 1 по 13 и с 2 по 12;
- 18-й Линии в домах с 1 по 23 и с 2 по 30;
- площади Карла Маркса в домах с 16 по 30 и с 7 по 11;
- Советской в домах с 3 по 11;
- Иртышском в домах с 41 по 117 и с 52 по 120;
- Пронском в домах с 39 по 105 и с 38 по 98;
- Свирском в домах с 73 по 93 и с 78 по 98;
- Белорусской в домах с 84 по 90;
- Украинской в домах с 93 по 107 и с 74 по 86;
- Вятской в домах с 58 по 64;
с 9 утра до 13 часов свет отключат на улицах:
Загорской в домах с 10 по 40 и № 17;
Водоотводном в домах с 1 по 25 и с 2 по 24;
Отечественном в домах с 1 по 23 и с 2 по 22;
Петрашевского в домах с 51 по 53;
Ракетном в домах с 1 по 29 и с 2 по 28;
Стачки, 9Б;
- Казахской в домах с 20 по 42;
- 2-й Киргизской в домах с 45 по 47 и № 32;
-Манычском в домах с 3 по 31 и с 6 по 34;
- Сальском в домах с 1 по 27 и с 2 по 24;
- Медведицком в домах с 1 по 21 и с 2 по 24;
- Донской в домах с 1 по 21 и с 2 по 32;
с 10 до 12 часов останутся жильцы домов по адресам:
- Суворова, 34А, 34-42, с 45 по 69;
- Большой Садовой с 87 по 97;
с 13 до 17 часов электричества не будет на улицах:
- Андрея Сладкова в домах с 39 по 79 и с 94 по 194;
- Быковского в домах с 2 по 48;
- Манежной в домах с 62 по 94 и с 69 по 103;
- Мичуринской в домах с 1 по 25;
- Петрозаводской в домах с 1 по 25 и с 2 по 26;
- Рижской в домах с 63 по 95 и с 68 по 114;
- Содружества в домах с 2 по 30;
- Череповецкой в домах с 47 по 79 и с 48 по 80;
- Хоперском в домах с 1 по 21 и с 2 по 24.
Отключение проводят Ростовские городские электросети в рамках плановых работ.