В первый день рабочей недели сотни домов в Ростове обесточат





В Ростове новая рабочая неделя начнётся с отключения света. Так, 24 сентября с 9 утра до 16 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Пушкинской, 211, 215, 217, 221, 225 227;

- Адыгейской, 30;



с 9 утра до 17 часов на улицах:

- Балашовской в домах с 13 по 17 и с 10 до 16;

- Вагулевского в домах с 5 по 25 и с 4 по 16;

- Защитном в домах с 1 по 13, с 23 по 33 и с 2 по 22;

- Моторном в домах с 1 по 23 и с 2 по 20;

- Трудящихся в домах с 1 по 45 и с 2 по 44;

- Кавалерийском в домах с 12 по 14;

- Межевой в домах с 3 по 83 и с 2 по 76;

- Нагорной в домах с 3 по 71 и с 2 по 86;

- Профсоюзной в домах с 3 по 19 и с 6 по 104;

- Русской в домах с 1 по 7 и с 2 по 28;

- Солдатском в домах с 1 по 11 и с 2 по 10;

- Тельмана в домах с 55 по 71 и №№ 36, 58;

- Лермонтовской №№ 90, 92 и в домах с 93 по 119;

- Города Волос № 25 и № 35;

- Газетном в домах с 111 по 119;

- Семашко в домах с 98 по 106;

- Майской в домах с 1 по 13 и с 2 по 12;

- 18-й Линии в домах с 1 по 23 и с 2 по 30;

- площади Карла Маркса в домах с 16 по 30 и с 7 по 11;

- Советской в домах с 3 по 11;

- Иртышском в домах с 41 по 117 и с 52 по 120;

- Пронском в домах с 39 по 105 и с 38 по 98;

- Свирском в домах с 73 по 93 и с 78 по 98;

- Белорусской в домах с 84 по 90;

- Украинской в домах с 93 по 107 и с 74 по 86;

- Вятской в домах с 58 по 64;



с 9 утра до 13 часов свет отключат на улицах:

Загорской в домах с 10 по 40 и № 17;

Водоотводном в домах с 1 по 25 и с 2 по 24;

Отечественном в домах с 1 по 23 и с 2 по 22;

Петрашевского в домах с 51 по 53;

Ракетном в домах с 1 по 29 и с 2 по 28;

Стачки, 9Б;

- Казахской в домах с 20 по 42;

- 2-й Киргизской в домах с 45 по 47 и № 32;

-Манычском в домах с 3 по 31 и с 6 по 34;

- Сальском в домах с 1 по 27 и с 2 по 24;

- Медведицком в домах с 1 по 21 и с 2 по 24;

- Донской в домах с 1 по 21 и с 2 по 32;



с 10 до 12 часов останутся жильцы домов по адресам:

- Суворова, 34А, 34-42, с 45 по 69;

- Большой Садовой с 87 по 97;



с 13 до 17 часов электричества не будет на улицах:

- Андрея Сладкова в домах с 39 по 79 и с 94 по 194;

- Быковского в домах с 2 по 48;

- Манежной в домах с 62 по 94 и с 69 по 103;

- Мичуринской в домах с 1 по 25;

- Петрозаводской в домах с 1 по 25 и с 2 по 26;

- Рижской в домах с 63 по 95 и с 68 по 114;

- Содружества в домах с 2 по 30;

- Череповецкой в домах с 47 по 79 и с 48 по 80;

- Хоперском в домах с 1 по 21 и с 2 по 24.



Отключение проводят Ростовские городские электросети в рамках плановых работ.