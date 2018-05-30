В первых числах июня на Дону ожидаются заморозки



В Ростовской области в первые дни лета ожидаются заморозки.



По данным Росгидромета, во второй половине ночи и утром 2 и 3 июня местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов.

- Прогнозируются чрезвычайные ситуации и происшествия не выше межмуниципального характера, связанные с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



Днём в эти дни на Дону будет +14…+19 градусов, по югу - до +22. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.