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В первых числах июня на Дону ожидаются заморозки

В первых числах июня на Дону ожидаются заморозки
В Ростовской области в первые дни лета ожидаются заморозки.

По данным Росгидромета, во второй половине ночи и утром 2 и 3 июня местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов.
- Прогнозируются чрезвычайные ситуации и происшествия не выше межмуниципального характера, связанные с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Днём в эти дни на Дону будет +14…+19 градусов, по югу - до +22. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.

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