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В первую рабочую неделю года в Ростове ожидается резкое похолодание

В первую рабочую неделю года в Ростове ожидается резкое похолодание
В первую рабочую неделю года в Ростове ожидается резкое похолодание. Температура не будет выходить из зоны «минуса».

В понедельник, 8 января, единственный день за всю неделю, когда температура еще сохранится положительной. Начиная со вторника, она опустится сразу на 5-6 градусов и будет равняться -4 ночью и -1 днем. На выходных столбики термометров не поднимутся выше -2 градусов по Цельсию.

Снега все так же ждать не приходится. Осадки в виде дождя ожидаются только в понедельник. В остальные дни погода будет стабильной - облачной и сухой.

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