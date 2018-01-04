В первую рабочую неделю года в Ростове ожидается резкое похолодание



В первую рабочую неделю года в Ростове ожидается резкое похолодание. Температура не будет выходить из зоны «минуса».



В понедельник, 8 января, единственный день за всю неделю, когда температура еще сохранится положительной. Начиная со вторника, она опустится сразу на 5-6 градусов и будет равняться -4 ночью и -1 днем. На выходных столбики термометров не поднимутся выше -2 градусов по Цельсию.



Снега все так же ждать не приходится. Осадки в виде дождя ожидаются только в понедельник. В остальные дни погода будет стабильной - облачной и сухой.