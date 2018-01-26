В первую неделю февраля в Ростове будет тепло и дождливо



В первую неделю февраля в Ростове будет тепло и дождливо. По прогнозам донского Гидрометцентра, в начале месяца ожидается потепление до +6 градусов.



В понедельник, 29 января, дневная температура воздуха составит -1 градус. В столице области пройдет дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 2 м/с.



Однако с 30 января столбики термометров поднимутся до +2 градусов. Во вторник и среду ожидаются осадки в виде кратковременных дождей. Ветер западный, 5-6 м/с.



Первый день февраля будет солнечным, +1 градус. Ветер юго-западный, 5 м/с.



2 февраля, в пятницу, потеплеет до +6 градусов, однако в этот день ожидается дождь. Ветер юго-западный, 6 м/с.