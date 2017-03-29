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В первую неделю апреля на Дону потеплеет

В первую неделю апреля на Дону потеплеет

В первую неделю апреля на Дону ожидается потепление. Однако в Ростове в субботу, 1 апреля, ночью будет морозно, -1 градус. Днем температура повысится до +9. В воскресенье ночью столбик термометра остановится на отметке +2, днем на отметке +13. Осадков на выходных не ожидается.

На следующей неделе днем температура в южной столице будет держаться в районе +16...+17 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +2...+5. К концу недели будет становиться все теплее.

На севере области на выходных ожидается небольшой снег. 1 и 2 апреля ночью будет мороз -1...-2 градуса. Днем столбик термометра поднимется до +12. В первую неделю апреля потеплеет, температура будет держаться в районе +5 градусов ночью и +16 днем. Осадков не ожидается

На юге области на выходных столбик термометра днем поднимется до +10...+13, ночью опустится до -1...+1. На следующей неделе погода будет только улучшаться, ожидается до +18 градусов тепла днем и до +7 ночью. Будет переменная облачность без осадков.

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