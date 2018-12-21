В первом доме бизнес-класса от «ЮгСтройИнвест» новоселами стали 155 ростовчан



В микрорайоне «Красный Аксай» состоялся двойной праздник. 22 декабря здесь отпраздновали сдачу 21 литера – первого дома бизнес-класса.



Счастливыми обладателями благоустроенного жилья с видом на Дон и Зелёный остров стали 155 ростовчан. В каждой квартире выполнена чистовая отделка, установлена система индивидуального отопления. Приятным бонусом стали тёплые полы. Новым хозяевам останется лишь выполнить финальный этап ремонта.



Панорамное остекление и французские окна стали отдельным украшением квартир. Расположение дома позволяет круглый год любоваться восхитительным видом на реку.







В комфортном внутреннем дворе, свободном от машин, есть все необходимое для отдыха. Здесь есть крытый тренажерный зал, зона барбекю с беседками и лавочками, современная игровая площадка для детей. Для автовладельцев построен многоуровневый паркинг. Парковка оборудована лифтами. Прямо со стоянки можно подняться на жилые этажи.

- От всей души поздравляю новосёлов 21 литера, - обратился к ростовчанам директор по строительству ГК «ЮгСтройИнвест» Игорь Кобозев. - Это первый дом бизнес-класса в «Красном Аксае» от группы компаний «ЮгСтройИнвест». Уверен, новые хозяева оценят качество жилья, строители работали с душой.



Радостное событие сделали более приятным живая музыка и изысканный фуршет. Желающие могли запечатлеть этот день в своей памяти портретом, который для них рисовал художник.







Праздничным день стал не только для новосёлов. Для всех жителей и гостей микрорайона «Красный Аксай» компания «ЮгСтройИнвест» организовала новогоднюю программу. Взрослые и самые маленькие жильцы водили хороводы вокруг ёлки с Дедом Морозом, участвовали в конкурсах, путешествовали по сказке «12 месяцев».

- От лица генерального директора Иванова Юрия Ивановича и всего коллектива «ЮгСтройИнвест» поздравляю ростовчан с наступающим Новым годом и Рождеством, – обратился к присутствующим представитель группы компаний «ЮгСтройИнвест». Желаю крепкого здоровья, домашнего уюта и тепла. Пусть 2019 году сбудутся все желания, которые вы загадаете в новогоднюю ночь под бой курантов!



Напомним, Группа компаний «ЮгСтройИнвест» занимает четвертое место в рейтинге крупнейших застройщиков России. Счастливыми обладателями квартир от ЮСИ стали уже более 145 000 человек.







Визитной карточкой строительной компании является комплексная застройка. Рядом с жилыми домами появляются школы и детсады, благоустроенные площадки для отдыха, скверы и живописные аллеи.



За 15 лет работы застройщик сдал 143 дома в разных городах Юга России - Ставрополе, Краснодаре, Ростове-на-Дону.



Уходящий год стал знаковым для компании. В 2018 году ЮСИ торжественно сдала трехмиллионный квадратный метр жилья, ввела в эксплуатацию 19 домов, 2 школы и 9 детских садов.





