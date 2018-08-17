В оздоровительном центре «Афина» пожилой ростовчанке продали в кредит «чудо-крем» почти за 200 тысяч рублей





Мошенники под видом чудодейственного препарата за 200 тысяч рублей продали женщине крем, реальная цена которого – не более 2 тысяч.



Мошенников, играющих на доверии пожилых людей, становится все больше. Пожилые люди особенно встревожены состоянием своего здоровья и немало времени уделяют походам в аптеки и поликлиники. Поэтому для них стать жертвой обмана подставного медика не так сложно, особенно когда речь заходит о чудо-препарате, который способен избавить их от недуга. Заманив стариков в офис, мошенники убеждают их подписать кабальные кредиты на огромные суммы под 50-60% годовых. Как после признаются жертвы обмана, они сами не понимают, как подписали эти документы.



Пенсионеры нередко обращаются в суды, которые обычно отказывают в расторжении договоров. Правоохранители же предпочитают игнорировать сомнительный бизнес. И это несмотря на десятки подобных историй, опубликованных в СМИ.

В Ростове действует Центр защиты прав граждан партии «Справедливая Россия» – единственная на сегодня организация в городе, оказывающая реальную помощь обманутым ростовчанам.



Омоложение за 200 тысяч



Недавно в ростовский Центр защиты прав граждан партии «Справедливая Россия» (ЦЗПГ) обратилась 81-летняя Валентина Николаевна К. В центре комплексного оздоровления «Афина» пенсионерке под видом омолаживающего средства почти за 200 тысяч продали косметический крем «Афулим».



Это не единственная подобная история. Недавно Rostov.ru уже писал о центре «Афина», исками к которому завалены ростовские суды.



Все началось со звонка на мобильный телефон Валентины Николаевны. Позвонившая девушка предложила пенсионерке пройти курсы омоложения. Валентина Николаевна поначалу отказалась, но после серии настойчивых звонков сдалась. Девушка убедила пенсионерку, что услуги центра абсолютно бесплатны, необходимо лишь взять с собой паспорт, пенсионное удостоверение и медицинский полис.

- Голос девушки был ласковым и располагающим. Я ей доверилась. Подумала, ну что такого будет, если я схожу туда разок. Тем более, все бесплатно – беспокоиться не о чем… - рассказала женщина в Центре защиты прав граждан.



После «обследования» женщине сообщили, что у нее серьезные проблемы с кожей. Их можно решить только с помощью современных косметических средств, которые есть в центре комплексного оздоровления.

- Я испугалась, когда мне начали говорить о проблемах кожи. Подумала, а вдруг и правда, что-то серьезное и опасное. Мне сказали, что в моем случае поможет чудодейственный крем «Афулим», который они могут продать мне с большой скидкой, – говорит Валентина Николаевна.



Пенсионерке тут же озвучили цену – 135 тысяч рублей! Таких денег у нее не было. Коммерсанты пошли навстречу пожилой женщине и предложили взять кредит в «Альфа-Банке». В качестве бонуса ей предложили аж 65 бесплатных процедур по омоложению.



Сила убеждения

- Я хотела отказаться. Но они меня не отпускали три часа. Рассказывали какие-то страсти, убеждали, что на здоровье не экономят, уверяли, что именно этот крем мне поможет. Вот я и поддалась, – вспоминает Валентина Николаевна.



Фирмы-однодневки под видом клиник или косметологических центров любыми способами заманивают к себе людей, а затем убеждают оформлять кредит на оплату их услуг. Пенсионерке моментально оформили кредит на сумму более 198 тысяч рублей, продолжая уверять ее, что все процедуры абсолютно бесплатны.





Юрист Центра защиты прав граждан партии «Справедливая Россия» Лилия Крат.



Валентина Николаевна опомнилась на следующее утро. Пенсионерка обратилась в ростовский ЦЗПГ партии «Справедливая Россия».

- Мы сталкиваемся с подобными историями постоянно, - рассказывает юрист центра Лилия Крат. - Пострадавшая согласие на обработку данных не давала до последнего. Без ее согласия сделали копию паспорта для заключения договора. Валентине Николаевне не была предоставлена вся информация для ознакомления и подписания договора.



Сколько на самом деле стоит крем?



Этот крем продается на официальном сайте косметики Herbs of Kedem. Согласно описанию он тонизирует кожу и устраняет мешки под глазами. И стоит он всего 1 800 рублей! Более чем в 100 раз меньше размера кредита, который оформили на Валентину Николаевну.

- Со стороны ответчика было допущено нарушение права потребителя. Валентина Николаевна не получила необходимую информацию о товаре. Женщине даже не сообщили о возможных противопоказаниях. Их целью было продать средство любой ценой, не вдаваясь в детали, – отмечает юрист.



Валентина Николаевна подписала договор с индивидуальным предпринимателем Косовой. В случае с другой пострадавшей, Натальей Кисель, договор с «Афиной» был подписан на имя некоего Усванова.



Естественно, самостоятельно расторгнуть договор с клиникой у Валентины Николаевны не получилось. Ситуацию осложнил тот самый косметический крем – товар, который не подлежит возврату.

- Мы подготовили обращение от лица центра с требованием расторгнуть договор купли-продажи с компанией, а также с банком. По условиям Валентина Николаевна должна была вернуть крем, упаковка которого оставалась целой. Женщина его не открывала. Нам отказали, – комментирует юрист Лилия Крат.



Юрист обратилась с жалобой в прокуратуру Советского района и Роспотребнадзор. Вскоре подаст иск в суд.



«Все бесплатно. Не волнуйтесь!»



Мы позвонили в косметологический центр и представились журналистами. По телефону нам ответили, что обязательно передадут обращение директору, и бросили трубку. После нашего третьего звонка нам и вовсе перестали отвечать.

На следующий день мы позвонили в центр с другого номера и сообщили, что желаем воспользоваться его услугами. Нас сразу же пригласили на прием, заверив, что все процедуры абсолютно бесплатны.



В феврале 2017 года по иску Управления Роспотребнадзора суд приостановил деятельность подобной организации в г. Каменске-Шахтинском. Суд признал, что центр комплексного оздоровления скрывал от клиентов полную и достоверную информацию об услугах, способах и порядке их оплаты. Пока правоохранительные органы всерьез не возьмутся за деятельность этих аферистов, они так и будут процветать, обманывая пожилых людей.