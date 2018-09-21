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В отношении подозреваемых, стрелявших в продавца шаурмы, возбуждено уголовное дело

В отношении подозреваемых, стрелявших в продавца шаурмы, возбуждено уголовное дело
В Ростове в отношении двоих мужчин, стрелявших в продавца шаурмы, возбуждено уголовное дело. 33-летний и 40-летний ростовчане задержаны по подозрению в покушении на убийство.

Напомним, 24 сентября после полуночи на улице Вятской в ходе разгоревшегося конфликта подозреваемые по очереди выстрелили из травматического пистолета и охотничьего ружья в ларек по продаже шаурмы. В результате 28-летний продавец торгового павильона получил огнестрельные ранения в голову. Молодого человека госпитализировали.

Стрелявшие с места преступления скрылись, однако вскоре их удалось задержать.
- Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Ростова-на-Дону, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - Они подозреваются в совершении преступления по статье «Покушение на убийство».

Расследование уголовного дела продолжается.

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