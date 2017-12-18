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В отношении матери 3-летнего малыша, погибшего в пожаре в Ростовской области, возбуждено уголовное дело

В отношении матери 3-летнего малыша, погибшего в пожаре в Ростовской области, возбуждено уголовное дело
Фото: 116almet.ru
В отношении жительницы Новошахтинска, 3-летний сын которой погиб при пожаре, возбуждено уголовное дело. 25-летняя многодетная мать обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, 15 декабря подозреваемая ушла из дома, где находились трое детей 7, 5 и 3 лет. 3-хлетний мальчик, оставшись без присмотра, нашёл зажигалку. Играясь с ней, он поджег тетрадь сестры, затем пламя перекинулось на лежавшие вокруг предметы и распространилось по всей комнате. Мальчик умер от острого отравления окисью углерода, двое других детей смогли самостоятельно выбраться из горящего дома.
- В отношении матери погибшего ребёнка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - рассказали в следственном управлении Ростовской области. - По уголовному делу выполняются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.

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