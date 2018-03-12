В отношении машиниста, допустившего сход вагонов на станции в Батайске, возбуждено дело



В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении машиниста тепловоза, допустившего сход вагонов.



Мужчина подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба. По версии следствия, 2 февраля около 20 часов 39-летний машинист, управлявший локомотивом с составом из 61 вагона, получил команду на маневровые работы в парке железнодорожной станции Батайск. При этом дежурная по ж/д станции дала эту команду без указания дальнейшего плана действий. Одновременно в парке на пути № 7А производились другие маневровые работы.

- Машинист тепловоза, в нарушение инструкции, без получения указания руководителя маневров на движение, не убедившись в разрешающем сигнале светофора, привел в движение локомотив, в результате чего произошло столкновение с другим тепловозом, производившим маневровые работы, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ. - Из-за столкновения произошёл сход 10 грузовых вагонов, что повлекло причинение по неосторожности крупного ущерба.



В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.