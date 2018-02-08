В отношении двух оперативников угрозыска возбудили дело за взятку в Ростове





В Ростове в отношении двух оперуполномоченных уголовного розыска отдела полиции Ворошиловского района возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в получении взятки.



По версии следствия, полицейские потребовали от подозреваемого в краже 150 тысяч рублей за то, чтобы переквалифицировать его дело на статью, предусматривающую наиболее мягкое наказание. Задержанный передал деньги, после чего оперативников задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области.

- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору», - сообщили в следственном управлении Ростовской области.



Сейчас по уголовному делу выполняются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.