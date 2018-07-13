В одних плавках отправились отдыхающие шахтинцы домой из-за внезапной грозы



В одних плавках отправились отдыхающие шахтинцы домой из-за внезапной грозы. Происшествие случилось 14 июля в районе поселка Мелиховка Ростовской области.



Несколько семей отправились отдыхать на побережье. Однако через пару часов началась гроза, причем настолько сильная, что у многих отдыхающих унесло вещи. Люди быстро побежали в машины, но еще некоторое время не могли уехать.



Добирались многие из них домой в одних плавках.

